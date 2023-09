Irma, de oudste olifant van Nederland, op 53-jarige leeftijd overleden

In Diergaarde Blijdorp is de oudste olifant van Nederland overleden. Het gaat om de 53-jarige Irma, die heel lang de leidster van de Rotterdamse kudde is geweest.

De olifant ging de laatste weken hard achteruit. Haar lichaam is maandag naar de Universiteit Utrecht gebracht voor sectie.

Irma werd op 18 september 1970 geboren in een dierentuin in het Deense Kopenhagen. Vijf jaar later kwam het dier naar Blijdorp. In 1984 was Irma de eerste olifant die in een Nederlandse dierentuin een jong kreeg.

In 2014 zorgde Irma voor een wereldprimeur door overgrootmoeder te worden. Ze kreeg in totaal zes jongen, veertien kleinkinderen en vier achterkleinkinderen.

Irma kwakkelde al langer met haar gezondheid

Irma kwakkelde de laatste jaren met haar gezondheid. Ze viel af en was erg in zichzelf gekeerd. Ook miste ze grote delen van haar kiezen waardoor ze moeite had met eten. In overleg met de dierenarts is daarom besloten om het dier te laten inslapen.

In Blijdorp wonen nu nog vier olifanten uit de familielijn van Irma. Haar dochter Bangka is tegenwoordig leidster van de kudde. Volgens een woordvoerder van Blijdorp wordt een gemiddelde olifant "tussen de vijftig en zestig jaar. Irma heeft een zeer respectabele leeftijd bereikt."