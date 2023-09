Recordaantal egels waargenomen bij landelijke telling

Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

Tijdens de egeltelling van afgelopen weekend heeft een recordaantal van 5.505 deelnemers een recordaantal egels geteld, meldden de Zoogdiervereniging, Egelbescherming Nederland en Tuintelling woensdag.

De 5.505 deelnemers aan de egeltelling deden in totaal 6.126 tellingen in de tuin en daarbuiten. De meeste tellingen waren in de provincie Zuid-Holland (1.060), gevolgd door Noord-Holland (954) en Gelderland (917).