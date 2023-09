Vermiste puppy uit Parijs na week gevonden bij woonpaleis koning in Den Haag

Een puppy die een week geleden in Parijs vermist raakte, is donderdag door de Haagse dierenambulance gevonden. Door een goed geregistreerde chip is de eigenaar dezelfde dag nog opgespoord.

De puppy viel op, doordat ze vlak bij Huis ten Bosch in Den Haag verkeersoverlast veroorzaakte. Daar trof de Haagse dierenambulance haar aan. Huis ten Bosch is het paleis waar koning Willem-Alexander en koningin Máxima wonen.

Na het uitlezen van de chip bleek het niet om een Nederlandse, maar een Franse hond te gaan. De chip kon via de Franse database gemakkelijk aan de eigenaar gelinkt worden.

Het dier maakt het goed. Ze heeft geen verwondingen en was niet uitgehongerd of dorstig toen de dierenambulance haar vond.

De Haagse dierenambulance denkt niet dat de puppy de hele reis te voet heeft afgelegd. Daarvoor was ze er te goed aan toe. Hoe de hond wel in Den Haag is beland, is onduidelijk.

Verbetering: in een eerdere versie van dit artikel stond dat de puppy werd aangetroffen bij Paleis Noordeinde. Dit moet Huis ten Bosch zijn en is aangepast.