Knagende termieten in opmars: panden in Zuid-Holland beschadigd

De zogenoemde Reticulitermes flavipes is een exoot die al in meerdere Europese landen voorkomt. Termieten kunnen enorme schade aanrichten aan gebouwen, meubels, hekken en andere dingen die van hout zijn gemaakt.

Normaal gesproken wordt de termiet af en toe gevonden in ons land. Ze komen bijvoorbeeld mee met geïmporteerde goederen. Meestal gaat het om één of enkele (dode) insecten, maar nu zijn er twee grote koloniën gevonden.

De koloniën zijn verspreid over twee woningen, bijgebouwen en tuinen in Zuid-Holland. Een van de panden is een groot kassencomplex. Daaruit zijn meerdere planten verkocht, waardoor het mogelijk is dat de termiet zich al verder heeft verspreid. Eerdere pogingen om de koloniën uit te roeien zijn mislukt. De plantenverkoop vanuit het koloniegebied is inmiddels tijdelijk stopgezet.