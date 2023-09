Wetenschappers bewijzen: ijsbeer is de dupe van klimaatverandering

Delen via E-mail

De uitstoot van broeikasgassen heeft invloed op de overlevingskans van de ijsbeer. Hoewel veel mensen op basis van hun boerenverstand al wisten dat smeltend ijs slecht is voor ijsberen, is nu het wetenschappelijke bewijs geleverd.

Wetenschappers van Polar Bears International, de University of Washington en de University of Wyoming publiceerden hun onderzoek vorige week donderdag in het wetenschappelijke tijdschrift Science. De onderzoekers leggen een verband tussen de uitstoot van broeikasgassen en het aantal ijsvrije dagen.