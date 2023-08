Aantal Afrikaanse savanneolifanten is iets toegenomen

Het aantal Afrikaanse savanneolifanten lijkt iets te zijn toegenomen. De olifant wordt onder meer bedreigd door stroperij, ontbossing en klimaatverandering. Dat de populatie desondanks niet afneemt, is een goed teken.

Het natuurgebied strekt zich uit over vijf Afrikaanse landen: Angola, Botswana, Namibië, Zambia en Zimbabwe. In 2016 werden er 216.970 olifanten geteld, dit jaar waren dat er zo'n 227.900. In Zambia was het aantal olifanten gedaald, maar in de andere landen nam het juist toe.