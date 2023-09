Zo jaag je die vervelende fruitvliegjes de keuken uit

Heb je last van fruitvliegjes in keukenkastjes, rond lege wijnflessen of bij de fruitmand? NU.nl vroeg een expert waar deze beestjes vandaan komen en hoe je ervan afkomt. "Je kunt binnen één of twee dagen een invasie in je keuken hebben."

In het kort Fruitvliegjes leggen eitjes in overrijp en rottend fruit. Ze kunnen binnen enkele dagen een invasie in je keuken veroorzaken.

De kans dat je last hebt van deze beestjes is vooral groot van het voorjaar tot aan het najaar.

Voorkom fruitvliegjes door fruit in de koelkast te bewaren, lege bier- en wijnflessen om te spoelen en regelmatig het gft-afval weg te brengen. Samenvatting gemaakt met behulp van AI. Deel je mening hier.

Fruitvliegjes zijn kleine vliegjes van een paar millimeter lang. Er zijn verschillende soorten, maar in Nederland hebben ze een gelig, wit, bruin lijfje en rode ogen, vertelt Bregje Wertheim. Zij is hoogleraar ecologie en evolutionaire biologie aan de Rijksuniversiteit Groningen.

De kans is groot dat je ze voornamelijk rond de fruitschaal aantreft. "Ze zoeken overrijp en rottend fruit, om hun eitjes in te leggen." Het is niet zo dat ze het fruit zelf kunnen aantasten, maar zodra een banaan of appel een barstje in de schil heeft, zullen ze daar hun eitjes achterlaten.

Fruitvliegjes leven het hele jaar door, maar gaan in de winter in een soort winterslaap. "Vanaf het voorjaar gaan ze op zoek naar fruit. Een vrouwtje kan een paar honderd eitjes leggen, in een periode van een paar dagen tot twee weken", weet Wertheim.

"De ontwikkeling van eitje tot volwassen vlieg duurt in het voorjaar ongeveer twee tot drie weken, maar in de zomer gaat het wat sneller. Dan kan een fruitvlieg al volwassen worden in tien tot twaalf dagen."

De gft-bak is een broedplaats voor fruitvliegjes

Van het voorjaar tot aan het najaar nemen de aantallen fruitvliegjes dus snel toe. "Als je met een paar honderd vliegjes begint, heb je er een paar weken later tienduizenden, en weer een paar weken later een paar miljoen."

Dat kan van de gft-bak al snel een prachtige broedplaats maken, zeker als die maar één keer per twee weken wordt opgehaald, ziet Wertheim. Hoewel je dat in de keuken niet altijd hoeft door te hebben. "Meestal merk je het wel snel, als er een banaan ligt te rotten."

Fruitvliegjes lokken soortgenoten met geurstoffen

Blijf je, ondanks dat die banaan inmiddels in de prullenbak ligt, last houden van een fruitvliegjesplaag? "Zodra ze eenmaal een rotte vrucht hebben gevonden, gebruiken ze geurstoffen om hun soortgenoten te lokken. Fruitvliegen kunnen heel goed ruiken, daardoor kun je dus binnen één of twee dagen een ware invasie in je keuken hebben."

Smerig detail: dat doen ze zodat meerdere vrouwtjes een eitje kunnen leggen in dezelfde vrucht. Zo hebben de larfjes van die fruitvliegen meer kans om te overleven, doordat de larfjes moeten concurreren met de schimmels die ook op de vrucht groeien.

De naam 'fruitvliegjes' klopt overigens niet helemaal, vindt Wertheim. "We zouden ze eigenlijk gistvliegjes moeten noemen. Ze komen namelijk ook af op de geur van gisting en fermentatie, waaronder alcohol. Dat is waarom je ze ook in wijn- en bierflesjes vindt."

Zo jaag je fruitvliegjes weg

Als je wil voorkomen dat ze je huis in komen, kun je er het best voor zorgen dat er geen overrijp fruit, fruitresten of lege flessen met restjes bier of wijn voor ze te vinden zijn. "Bewaar je fruit in de koelkast en spoel lege flessen om, dat helpt. Net als vaker het gft-afval wegbrengen."