Ontsnapte leeuw wandelt urenlang door Pakistaanse miljoenenstad Karachi

Een volwassen leeuw heeft dinsdag tijdens de spits een paar uur rondgelopen door het centrum van de Pakistaanse stad Karachi, die twaalf miljoen inwoners telt. Het dier was uit de auto van zijn eigenaar ontsnapt.

Het dier veroorzaakte ook chaos op de weg, doordat veel automobilisten die het dier zagen langzamer gingen rijden. De leeuw kon uiteindelijk worden gevangen toen hij was gaan liggen in de kelder van een gebouw.

Voor zover bekend raakte niemand gewond. "Lof zij Allah dat het zo afgelopen is", aldus een woordvoerder van de Dierenbescherming. Het dier is in beslag genomen, omdat het in Pakistan verboden is leeuwen te houden in dicht bewoond gebied.