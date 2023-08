Koala's in Ouwehands Dierenpark niet deze zomer te zien, maar pas met Pasen

Wie koala's in Nederland wil zien, moet nog even geduld hebben. Ouwehands Dierenpark verwachtte aan het eind van de zomer drie koala's te verwelkomen, maar het publiek kan de dieren pas rond Pasen bewonderen.

De vertraging is ontstaan doordat de dierentuin in Rhenen momenteel nog aan het verblijf van de koala's bouwt. Directeur Robin de Lange van Ouwehands Dierenpark denkt dat de buideldieren pas begin volgend jaar komen. Het publiek kan de dieren dan rond Pasen zien.

De buideldieren komen over uit een dierentuin in de Amerikaanse stad San Diego. De dierentuin hoopt later meer koala's te krijgen uit Australië.

Voor zover bekend is het dierenpark in Rhenen straks de eerste dierentuin in Nederland waar je koala's kunt zien. De dieren krijgen een duurzaam verblijf, dat bestaat uit een hal en binnen- en buitenverblijven.

Ook kun je dan wallaby's en bijzondere vlindersoorten in het verblijf spotten. Ouwehands Dierenpark probeert daarmee het Australische landschap na te bootsen.

Aantal wilde koala's met 95 procent afgenomen

Koala's komen in het wild alleen in Australië voor en zijn een bedreigde diersoort. Het aantal wilde koala's is in de afgelopen twintig jaar met 95 procent afgenomen. Dat komt door grote bosbranden, ernstige overstromingen en ontbossing.