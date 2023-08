Artsen vinden worm die voorkomt bij pythons in hersenen Australische vrouw

Artsen hebben een levende worm van 8 centimeter gevonden in de hersenen van een Australische vrouw. De parasiet kwam aan het licht doordat de vrouw kampte met vergeetachtigheid en een depressie. De worm komt meestal voor bij pythons.

De 64-jarige vrouw uit de Australische staat New South Wales werd eind januari 2021 voor het eerst opgenomen in haar plaatselijke ziekenhuis. Ze had al drie weken last van onder meer buikpijn, diarree en koorts.

In 2022 kreeg ze daar vergeetachtigheid en een depressie bij. Een MRI-scan toonde afwijkingen in haar hersenen aan. De vrouw moest daarom geopereerd worden, maar artsen hadden niet verwacht dat ze een levende worm in haar hoofd zouden aantreffen.

Het bleek te gaan om een Ophidascaris robertsi. Dat is een rondworm die meestal voorkomt bij pythons. Het is voor het eerst dat artsen de parasiet aantroffen in een mens.

Na de operatie moest de vrouw ook nog behandeld worden voor andere larven die mogelijk haar lichaam waren binnengedrongen. De patiënt herstelt goed.

Mogelijk besmet via gras

De vrouw woont in de buurt van een meer, waar ook pythons leven. Ze verzamelde vaak inheemse grassen die ze bij het koken gebruikte.

Artsen vermoeden dat een python de parasiet via zijn uitwerpselen heeft achtergelaten in het gras. Ze denken dat de vrouw daarna besmet is geraakt door het gras aan te raken of door het eten van de groenten.