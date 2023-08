Nieuwe vissoort in Biesbosch: naakthalsgrondel bedreigt mogelijk andere vissen

In de buurt van de Biesbosch zijn deze maand zes naakthalsgrondels gevangen. De voor Nederland nieuwe vissoort zat in het Gat van den Ham, een waterplas in Noord-Brabant. De dieren kunnen de reguliere flora en fauna in het gebied bedreigen.

De naakthalsgrondel is de derde grondelsoort die sinds 2020 in Nederland is opgedoken. De grondels kunnen voor aanzienlijke ecologische schade zorgen, zeggen onderzoekers van natuurorganisatie Stichting RAVON.

De grondels komen uit het gebied rond de Zwarte en de Kaspische Zee. Sinds de opening van het Main-Donaukanaal in 1992 kunnen de vissen ongehinderd van de Donau naar de Rijn zwemmen en zo Nederland bereiken. Ook komen er vissen mee in het ballastwater van schepen, meldt RAVON.

De vissen in het Gat van den Ham zijn boven water gekomen in het kader van een onderzoek naar natuur in de delta. De kans is groot dat de grondels ook al elders in Nederlands zoetwater zitten.