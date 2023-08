In Ouwehands Dierenpark geboren panda verhuist eind september naar China

De in Ouwehands Dierenpark geboren reuzenpanda Fan Xing verhuist in september naar China, het land van haar roots. Het vertrek uit Nederland is vastgelegd in het contract dat de dierentuin in Rhenen met China heeft.

Volgens de overeenkomst tussen het China Wildlife Conservation Association en Ouwehands Dierenpark moet Fan Xing voor haar vierde verjaardag terug naar China, meldt de dierentuin. De reuzenpanda is nu drie jaar oud. In het wild verlaten jonge reuzenpanda's hun moeder als ze twee jaar zijn.

Het vertrek staat gepland op 27 september.

Met de geboorte van Fan Xing werd op 1 mei 2020 geschiedenis geschreven: ze was het eerste reuzenpandajong dat in Nederland ter wereld kwam. Vorig jaar kwam het dier nog in het nieuws toen ze een vrouwtje bleek te zijn. Na een eerste, snelle geslachtsbepaling na de geboorte ging het dierenpark ervan uit dat Fan Xing een mannetje was.