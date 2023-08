Zeldzame giraf zonder vlekken geboren in VS, vermoedelijk enige ter wereld

In een dierentuin in de Amerikaanse staat Tennessee is een giraf zonder vlekken geboren. Volgens de dierentuin is het dier de enige levende giraf met een effen vacht ter wereld, meldt CBS News

De voor zover bekend laatste vlekvrije giraf zou in 1972 in Tokio zijn geboren. De babygiraf in Tennessee behoort tot de soort met leverkleurige vlekken. De soort komt oorspronkelijk uit Afrika en is in 2018 op de lijst van bedreigde diersoorten geplaatst.

De geheel bruine giraf is eind juli geboren in de Brights Zoo in Limestone. De dierentuin roept het publiek op een naam te bedenken voor de babygiraf zonder patroon op het vel.

Belangstellenden kunnen kiezen uit vier namen: Kipekee (uniek) Firyali (ongewoon of buitengewoon), Shakiri (ze is het mooist) of Jamella (een van grote schoonheid).

De dierentuin grijpt de wereldwijde aandacht aan om te pleiten voor bescherming van giraffen. De diersoort staat sinds 2016 te boek als kwetsbaar. Een aantal soorten wordt (ernstig) bedreigd met uitsterving.

Cijfermatig lijkt het juist beter te gaan met de giraf. Eind vorig jaar bleek uit een schatting dat er nu zo'n 117.000 giraffen in het wild leven: zo'n 20 procent meer dan in 2015. Toen is voor het laatst een grote telling gehouden, meldt National Geographic.