Zeker vijf wolvenwelpen geboren in Midden-Drenthe

In Midden-Drenthe zijn zeker vijf wolvenwelpen waargenomen. Er zijn niet eerder wolven in dat deel van Drenthe geboren, schrijft de provincie in een persbericht

Waarschijnlijk gaat het om welpen van wolvin GW3011f, die in september 2022 voor het eerst in het gebied werd gezien.

De identiteit van het mannetje is nog onbekend. Die wordt later vastgesteld op basis van DNA-analyse van drollen van de welpen.

In juli werden ook al wolvenwelpen gespot in Drenthe, maar dat gebeurde in het noorden van de provincie, op de grens met Friesland. Dat zijn dus niet de welpen waar de provincie nu over schrijft.