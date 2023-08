Lichtgevende kikkers in Zuid-Amerika hebben voor elk signaal een andere kleur

Delen via E-mail

Als de avond valt, kleuren honderden kikkers in Zuid-Amerika blauw, groen of feloranje. Daarmee spreken ze geheimtaal, waarbij ze met elke kleur mogelijk een ander signaal afgeven. Dat blijkt uit onderzoek van bioRxiv, een tijdschrift voor biologisch wetenschappelijk onderzoek.

De spookachtige kleuren kunnen een rol spelen in de communicatie met andere kikkers. De onderzoekers hebben deze fluorescerende kleuren onderzocht met meerdere soorten licht. Er werden 151 kikkersoorten getest en allemaal lichtten ze in een bepaalde mate op. De soorten kwamen uit Brazilië, Colombia, Ecuador en Peru.

Onder blauw licht kleurden de kikkers het felste groen of oranje. Die kleuren kwamen het meest voor op de keel, de rug en de onderkant van de kikkers. Doordat kikkers bellen blazen in hun keelzak, wordt het lichtpatroon nog duidelijker zichtbaar.

Met de felle strepen spreken ze geheimtaal, zeggen de onderzoekers. Kikkerogen blijken gevoelig voor groen licht, dat de seksuele aantrekkingskracht van kikkers zou vergroten. Het oranje licht is meer bedoeld voor roofdieren. Het kan dienen als camouflage of als waarschuwingssignaal.

Deze felle kleuren komen vaker voor bij dieren. In de afgelopen jaren hebben onderzoekers fluorescentie ontdekt in de vacht van vliegende eekhoorns, bij vogelbekdieren en salamanders en bij bepaalde wespensoorten.

In nieuw onderzoek bekijken wetenschappers of de kleuren op mannetjes de paringskeuzes van vrouwen beïnvloed. Mogelijk is er een bepaalde kleurintensiteit nodig om seksueel gedrag op te wekken.