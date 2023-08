Weer wandelaars aangevallen door wilde zwijnen: Limburgse gemeente sluit bos

De Limburgse gemeente Meerssen heeft een stuk bos afgezet omdat wandelaars daar worden aangevallen door wilde zwijnen. Vorig jaar moest de gemeente dit ook al doen nadat een wandelaar gewond raakte.

"Afgelopen dagen hebben meerdere incidenten plaatsgevonden bij het Kalverbosch in Bunde, waarbij wandelaars (met en zonder honden) werden aangevallen door agressieve wilde zwijnen", schrijft de gemeente in een bericht op de site. Ze hebben daarom besloten het bos af te sluiten.

De gemeente waarschuwt voor de zwijnen met onder meer bordjes in natuurgebieden. In het bericht op de site schrijft de gemeente wat je het beste kunt doen als er een wild zwijn op je afkomt: in je handen klappen, schreeuwen en je groot maken. Je kan ook op iets klimmen of je gewoonweg verstoppen achter een boom; de dieren kunnen niet heel goed zien.