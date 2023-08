Ook zeehond lijkt aan '1,5 meter' te doen om verspreiding ziektes tegen te gaan

Delen via E-mail

Gewone zeehonden houden meer afstand van elkaar dan grijze zeehonden. Waarom ze dat doen? Misschien wel om dezelfde reden als wij mensen in coronatijd: afstand houden om verspreiding van ziektes tegen te gaan.

Het Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee onderzocht luchtfoto's van groepen gewone en grijze zeehonden die in het Waddengebied een stukje land hadden opgezocht. Daaruit kwam naar voren dat gewone zeehonden het liefst op 1,06 meter afstand van elkaar liggen. Grijze zeehonden houden het wat knusser: zij liggen vaak op nog geen halve meter afstand van elkaar.

De onderzoekers weten niet waarom de dieren dit precies doen. Maar een mogelijke verklaring is dat gewone zeehonden zo proberen te voorkomen dat ziektes zich verspreiden. De zeehondensoort is namelijk gevoeliger voor infecties dan de grijze zeehond. Zo werd de populatie gewone zeehonden in 1988 en 2002 flink getroffen door uitbraken van het zogenoemde Phocine distemper virus (PDV).