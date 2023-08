Helse tijd voor single visarend: van rouw naar nieuwe vlam en wéér liefdesverdriet

De visarend uit de Biesbosch die na een jarenlange latrelatie alleen achterbleef, heeft turbulente maanden achter de rug. Na een periode van rouw herontdekte de vogel de liefde, maar inmiddels is hij in een strijd om zijn nieuwe liefde beland.

Het mannetje kwam in het nieuws nadat hij maanden tevergeefs op zijn partner had gewacht. Na zeven jaar samen te zijn geweest, kwam het vrouwtje niet opdagen in maart. De webcam die op het nest stond gericht, werd daarom offline gehaald.

Naar alle waarschijnlijkheid is het vrouwtje overleden, zegt boswachter Harm Blom van Staatsbosbeheer tegen NU.nl.

Hoewel dat verschrikkelijk was voor de visarend, was het voor onderzoekers een uitermate boeiende periode. "We hebben gezien hoe hij reageerde en hoe onrustig hij was. De visarend heeft wekenlang aan z'n nest gebouwd en maakte al roepend steeds grotere rondes door het gebied", vertelt Blom.

De van origine Duitse vogel, die bij de Vogelbescherming als 7TG door het leven gaat, kwam halverwege juni weer wat tot rust. Niet veel later, begin juli, was daar ineens een nieuwe liefde. "Er verscheen een nieuwe dame op het toneel in de Biesbosch. Een forse, met een donkere rug en een behoorlijk wit kleed aan de voorkant", zegt de boswachter.

Alles wees volgens Blom op een nieuw droomduo. "Hij (7TG, red.) vertoonde broedgedrag: hij liet zien dat hij kon jagen en het nest kon uitbouwen en verdedigen. Ze waren wekenlang bij elkaar en vlogen samen."

Het uitgebouwde nest van visarend 7TG. Foto: Staatsbosbeheer

Plots een uitdager

Maar ook daar kwam onlangs een eind aan. Toen boswachter Blom afgelopen week terugkwam van vakantie, zag hij pardoes een derde visarend bij het nest. Geen tweede vrouwtje voor 7TG, maar een nieuw mannetje - een uitdager.

"Dit Britse mannetje (S2, red.) is onlangs vrijgezel geworden doordat zijn partner hem verliet. Sindsdien heeft hij zich lopen uitsloven voor de nieuwe liefde van 7TG", vertelt Blom. En met succes, zo lijkt het: het vrouwtje is al een paar dagen niet meer vastgelegd door de webcam die op het nest van 7TG gericht staat.

De hele visarendaffaire leest als een goedkope soap, maar is volgens de boswachter ook waardevol. "We zien wat er in zo'n populatie gebeurt als partners doodgaan of vertrekken: de mannetjes blijven niet naar elkaar kijken en zijn niet blij voor elkaar. De strijd barst echt los. De dames hebben dan meer keuze."