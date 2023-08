Havik laat slang op Amerikaanse vrouw vallen, beide dieren vallen haar aan

Een 64-jarige vrouw uit de Amerikaanse staat Texas is door twee roofdieren tegelijk aangevallen. Ze was in haar tuin toen een havik boven haar een slang uit zijn snavel liet vallen. Het dier kwam boven op de vrouw terecht.

De 64-jarige Peggy Jones was haar gras aan het maaien toen er plots een slang op haar viel. Het reptiel was de maaltijd van een havik, maar de vogel was onzorgvuldig en liet het dier uit zijn snavel vallen.

De slang klemde zich om de arm van Jones en viel haar aan in haar gezicht. Ondertussen probeerde de agressieve havik zijn maaltijd terug te stelen. De roofvogel drukte daarbij zijn klauwen diep in het vlees van de vrouw.

Jones liep tijdens de dubbele aanval snijwonden en kneuzingen aan haar arm en gezicht op. Het incident vond op 25 juli plaats in Silsbee, een plaats in Texas.

Dubbele aanval was een traumatische ervaring

"Terwijl ik probeerde de slang van me af te slaan, klemde het dier zich om mijn arm vast", zei Jones tegen de Amerikaanse nieuwszender CBS News. Het dier bleef vasthouden en aanvallen toen ineens ook de havik verscheen.

"De havik pakte de slang vast die om mijn arm zat en trok alsof hij hem wilde meenemen", zei ze. "De havik had mijn arm en de slang vast."

Uiteindelijk liet de slang los. Haar echtgenoot bracht Jones naar het ziekenhuis, waar ze behandeld werd aan haar verwondingen.