De brutale (en beschermde) meeuw rukt op in de stad: 'Net Bonnie en Clyde'

De overlast door meeuwen in stedelijke gebieden neemt toe. Door onder meer vossen en strengere visserijregels kunnen de vogels moeilijker voedsel vinden. En doordat ze beschermd zijn, is er weinig tegen de dieren te doen, blijkt uit navraag van NU.nl.

Het is voor bewoners van bijvoorbeeld de binnenstad van Den Haag een steeds bekender tafereel. Meerdere dikke meeuwen die zich een weg pikken door te vroeg geplaatste vuilniszakken.

Het leidt vrijwel dagelijks tot lange sporen van huishoudafval op straat, met alle ergernis en extra werk voor de reinigingsdienst van dien. En het lijkt vaker te gebeuren dan een paar jaar geleden.

"Ja, de overlast door meeuwen in stedelijke gebieden neemt toe", bevestigt woordvoerder Raoul Rozestraten van de gemeente Den Haag. Hoewel Rozestraten geen concrete cijfers kan noemen, merkt de hofstad wel dat het aantal klachten de afgelopen jaren is toegenomen. "Je kunt veilig zeggen dat in Den Haag duizenden mensen met regelmaat last hebben van de dieren."

0:36 Afspelen knop Meeuw steelt zak chips uit supermarkt in Engeland

In steden is altijd wel voedsel te vinden

Al eeuwenlang komen meeuwen voor in steden aan de kust. Maar ze trekken de laatste jaren opvallend veel vaker naar de stad om eten te zoeken, merkt de gemeente Den Haag.

"In het duingebied komen de laatste decennia steeds meer vossen voor, een van de gevaarlijkste natuurlijke vijanden voor meeuwen. Dan zijn daken van huizen een relatief rustig plekje voor hun nesten. En een voordeel is dat er in de steden altijd wel voedsel te vinden is. Is het niet in vuilniszakken, dan is het wel bij viskraampjes of snackkarren."

Dat bevestigt Albert de Jong van Sovon Vogelonderzoek, een van de grootste Nederlandse kenniscentra als het gaat om vogels. "Overlast in kuststeden is op zich niets nieuws", legt hij uit. "Maar we merken wel dat het aantal gemeenten waar de meeuwen overlast veroorzaken toeneemt. Ze broeden steeds vaker in steden verder landinwaarts, zoals Utrecht."

Sovon is momenteel bezig met een project om duidelijker in beeld te krijgen waar de meeuwen allemaal te vinden zijn. "Een probleem van die nieuwe broedplekken is dat ze moeilijker te tellen zijn", zegt De Jong.

0:45 Afspelen knop Meeuw gaat er met bal vandoor tijdens golfwedstrijd in Schotland

Het aantal meeuwen in Nederland daalt

Recente schattingen wijzen wel uit dat het aantal meeuwen in Nederland afneemt. Van de kleine mantelmeeuw zijn er in Nederland nog tussen de 75.000 en 90.000 broedparen. Het aantal zilvermeeuwen is al aanzienlijk kleiner: tussen de 35.000 en 41.000 paren.

"Het zijn beschermde dieren, maar in steden of in gebieden met een ontheffing wordt het broeden wel bestreden. Bijvoorbeeld door eieren met olie in te smeren, of met vliegers of valkeniers", vertelt De Jong. "Elk nest dat op die manier onklaar wordt gemaakt, betekent minder jongen."

Ook de strengere regels van de Nederlandse overheid voor vissers hebben de meeuwen de afgelopen jaren parten gespeeld, vervolgt hij. "Vroeger konden de meeuwen op zee nog veel voedsel vinden doordat vissers ondermaatse vangst overboord gooiden. Maar dat mag niet meer, die moet je nu meenemen naar de wal. Dat is een grote klap geweest voor de voedselvoorziening van meeuwen. Ze zijn op zoek gegaan naar alternatieven."

0:46 Afspelen knop Meeuw slokt complete rat op in Boston

'Sommige meeuwen zijn getraind in frietjes grissen'

De gemeente Den Haag drukt bewoners op het hart vuilniszakken pas in de ochtend buiten te zetten. Zo krijgen meeuwen de minste kans om eraan te zitten. Ook verstrekt de gemeente extra stevige vuilniszakken aan mensen bij wie het vuil nog door wagens wordt opgehaald.

De meeste Haagse wijken hebben inmiddels ondergrondse vuilcontainers. "Maar zodra de containers vol zitten, stapelen de zakken zich toch weer op en zijn de meeuwen in no time terug", constateert woordvoerder Rozestraten.

Een meeuw kan gemakkelijk door een gewone vuilniszak heen prikken. Foto: ANP

Tientallen kilometers vliegen

De laatste grote telling in Den Haag vond plaats in 2017, toen de gemeente dertienhonderd nesten telde. "Maar er melden zich tegenwoordig op topdagen tot meer dan tienduizend vogels in onze stad", zegt Rozenstraten. "Soms vliegen ze vanaf de Maasvlakte tientallen kilometers omdat ze precies weten wanneer wat te halen valt."

De Jong van Sovon beaamt dat het zeer slimme dieren zijn. "Sommige meeuwen hebben zich gespecialiseerd in het uit de handen van mensen grissen van broodjes of frietjes", vertelt hij.