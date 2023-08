Amerikaanse megabeer 'Hank the Tank' na 21 inbraken in de kraag gegrepen

De Amerikaanse autoriteiten hebben een zwarte beer gevangen die in maar liefst 21 huizen in Californië heeft ingebroken. Ze waren al ruim een jaar op zoek naar de beer, die vanwege haar opvallend grote postuur de bijnaam 'Hank the Tank' kreeg.

Hank the Tank werd bekend vanwege haar opvallende methode om in te breken: met haar grote lijf forceerde ze deuren en kozijnen van verscheidene huizen in de regio Lake Tahoe. Eenmaal in het huis ging ze ervandoor met het voedsel.

Daardoor groeide Hank the Tank uit tot een nog grotere beer van maar liefst 227 kilo. Ter vergelijking: vrouwelijke zwarte beren worden gemiddeld tussen de 40 en 180 kilo.

In eerste instantie werd gedacht dat Hank the Tank een mannetjesbeer was. Ook werd ze in verband gebracht met veertig inbraken die sinds 2022 hebben plaatsgevonden. Maar na DNA-onderzoek blijkt ze 'slechts' in verband te kunnen worden gebracht met 21 inbraken. De andere inbraken zijn het werk van minstens twee andere hongerige beren.

De Amerikaanse autoriteiten maakten vrijdag bekend dat biologen de beer "veilig hebben geïmmobiliseerd". Ze gaat nu naar een opvanglocatie in Colorado. Dat leek de autoriteiten de beste oplossing, gezien de "wijdverspreide interesse" in de beer en het risico op een "serieus incident".

Haar drie puppy's gaan naar een andere opvanglocatie in Californië. De autoriteiten hopen dat ze daar het "negatieve gedrag" dat ze van hun kleptomane moeder hebben geërfd, weer af kunnen leren.