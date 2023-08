In kringloop gevonden koningspython terug bij baasje: 'Krijgt verse muis'

De in een Dordrechtse kringloopwinkel gevonden koningspython is terug bij zijn baasje, meldt Rijnmond . De slang, eigendom van Aleksandra, was al sinds vrijdag spoorloos.

De slang werd woensdag gevonden in het kledingsorteercentrum van kringloopwinkel Opnieuw & Co. De kringloopzaak schakelde na de vondst direct de dierenambulance in. Die bracht het dier naar een dierenzorgcentrum, waarna het baasje werd gezocht.

"Het is een dom verhaal", zegt Aleksandra tegen Rijnmond. "Elke keer als we de slang uit het terrarium halen en hem weer terugleggen, doen we het deurtje dicht. Maar deze keer was mijn kind dat vergeten. Toen we zagen dat hij niet meer in het terrarium zat, gingen we thuis meteen overal zoeken. Maar toen was het al te laat. Ik heb echt overal gekeken, maar we konden hem nergens vinden."

De slang belandde in de kringloopwinkel doordat het dier in door Aleksandra verzamelde spullen was beland. Die spullen waren voor de kringloop bedoeld. "Ik had die dozen en zakken bij de deur neergezet, om die de dag erna naar de containers te brengen. Maar ik had er niet in gekeken."

'Dat is Antonio!'

Een vriendin attendeerde de vrouw erop dat haar slang was gevonden. "Ze stuurde me het nieuws door en vroeg: 'Is dit jouw slang?' Ik moest er even bij gaan zitten, toen ik het las. 'Ja!', zei ik. 'Dat is Antonio!'", zegt ze tegen de omroep.