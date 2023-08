Koningspython gevonden in kringloopwinkel in Dordrecht

In een kringloopwinkel in Dordrecht is woensdag een koningspython aangetroffen. De dierenambulance heeft de wurgslang meegenomen.

Het personeel van kringloopwinkel Opnieuw & Co is flink geschrokken van de opmerkelijke vondst. De slang werd in het kledingsorteercentrum aangetroffen.

De dierenambulance werd direct ingeschakeld en heeft de slang gevangen en naar dierenzorgcentrum Louterbloem gebracht. De eigenaar van de python wordt nog gezocht.