Last van veel vliegen in huis? Je bent lang niet de enige. En dat terwijl er dit jaar juist minder insecten zouden zijn. Wat is er aan de hand? En vooral: hoe kom je van dat gezoem af?

"Het is niet gek dat we meer vliegen om ons heen horen zoemen", zegt Maurice Lokman van Plaagdierbeheersing Nederland. Daar kregen ze afgelopen maand meer meldingen over overlast van vliegen. Ook volgens Ongediertebestrijding Nederland (OBN) is er "behoorlijk wat overlast".

In de zomer neemt het aantal vliegen altijd toe, meldt ongediertebestrijder Rentokil. "Maar eigenlijk hebben we er meer last van als het slecht weer wordt", zegt een woordvoerder. "Ze zitten dan namelijk graag binnen."

Toch betekent dat niet dat er ook daadwerkelijk meer vliegen zijn. "Het is namelijk een slecht insectenjaar, doordat het vorig jaar zo droog was", zegt Aglaia Bouma, entomoloog bij Naturalis, tegen NU.nl.

Maar vliegen die van warmte houden hebben het in juni goed gedaan. "Ze ontwikkelen zich sneller bij warm weer, dus door de hogere temperaturen hebben ze zich in hoog tempo vermenigvuldigd", vertelt Jeff Harvey, wetenschapper bij ecologisch onderzoeksinstituut NIOO-KNAW.

De koelere, natte omstandigheden van afgelopen maand waren ook gunstig. "Verhoogde vochtigheid zorgt voor een lagere stofwisseling bij vliegen, waardoor ze langer leven", legt Harvey uit.

Pak de plantenspuit en ruim je kruimels op

Hoewel vochtigheid goed is voor vliegen, zijn ze niet dol op regen. Daar kunnen we volgens Lokman gebruik van maken. "Houd een plantenspuit gereed als je rustig wil eten", zegt hij. "Vliegen kunnen niet tegen regen, dus met wat druppels hou je ze uit de buurt."

Verder adviseert hij om geen eten of kruimels te laten liggen, want dat trekt vliegen aan. Hoe we met hygiëne omgaan is volgens Dennis Ruiter, inspecteur bij OBN, ook een mogelijke oorzaak van de vliegoverlast. "We ruimen onze etensresten niet goed op, waardoor vliegen hun kans zien om eitjes te leggen in organisch of rottend materiaal. Daardoor ontstaan er snel nieuwe vliegen."

Daarom is het volgens Bouma en de ongediertebestrijders belangrijk om voedselresten echt weg te halen en weg te gooien in goed afsluitbare prullenbakken.

Horren, vliegzakken of vlieglampen zijn andere manieren om vliegen buitenshuis te houden. Volgens Lokman werken ook de ouderwetse plakstrips goed. "Het is geen plaatje, maar ze zijn wel effectief."

Pas op voor pletreflex

Bouma wil daar een stokje voor steken. "We zien binnen nu meer vliegen, maar dat betekent niet dat het goed gaat met de vlieg." Ze waarschuwt dan ook voor de zogenoemde pletreflex. "We hebben de neiging om vliegen dood te meppen, maar dat moeten we niet doen. Want vliegen zijn hartstikke nuttig."