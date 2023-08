Felgekleurde alpenwatersalamanders verdringen inheemse soorten in Nederland

Steeds meer mensen hebben alpenwatersalamanders in hun tuinvijver. De felgekleurde dieren komen meestal uit het buitenland. Als zij in de Nederlandse natuur terechtkomen, eten en verdringen ze inheemse soorten. Ook brengen ze ziektes mee waar lokale soorten niet tegen kunnen.

Alpenwatersalamanders komen volgens Reptielen Amfibieën Vissen Onderzoek Nederland (RAVON) op massale schaal buiten hun oorspronkelijke leefgebieden voor: van Nieuw-Zeeland tot Nederland. Zo verdringen populaties uit Italië, het Verenigd Koninkrijk en de Balkan inheemse soorten op de Veluwe en in de Krimpenerwaard.

In ons land komt een bepaalde soort wel oorspronkelijk voor in Noord-Brabant en Limburg. Maar de amfibieën zijn dus ook in groten getale in de rest van Nederland te vinden.

"We zien veel populaties van meerdere soorten die verschijnen op een plek waar ze niet horen", zegt Manon de Visser, bioloog bij Universiteit Leiden en Naturalis, tegen NU.nl. Volgens haar komt dat vooral doordat mensen de salamanders in de natuur achterlaten.

De alpenwatersalamander Ze leven in de lente en de zomer in het water. In de koude maanden leven ze op het land.

Ze zijn carnivoren: ze eten kleine insecten en bijvoorbeeld eitjes van kikkers.

Ze zijn felgekleurd met een oranje buik. De mannetjes kleuren in de paartijd blauw.

De dieren worden vanwege hun uiterlijk veel gekocht als huisdier.

Alpenwatersalamanders pikken voedsel en leefgebied in

"Het is lastig om te zien wat de impact is", zegt De Visser. "Maar het is duidelijk dat alpensalamanders niet alleen van alles eten, ze concurreren ook met inheemse soorten om leefgebied."

Daarnaast waarschuwen wetenschappers voor het ontstaan van zogenoemde hybride soorten. Dat zijn soorten die ontstaan als twee verschillende soorten paren. "DNA raakt met elkaar vermengd, waardoor de nieuwe soorten vaak niet goed zijn aangepast aan de omgeving", legt De Visser uit.

Een ander punt is de verspreiding van ziektes. Amfibieën worden bedreigd door schimmelziektes die worden meegebracht uit een ander gebied.

Een zwangere alpenwatersalamander (links) en een felblauw mannetje (rechts). Foto: Michael Fahrbach

Zet salamanders niet uit in de natuur

Tot nu toe was niet bekend dat er zoveel exoten onder de salamanders waren. Daar heeft DNA-onderzoek van biologiestudenten in samenwerking met RAVON en Naturalis Biodiversity Center in Leiden nu verandering in gebracht.

Uit het onderzoek blijkt dat zich zeker twee watersalamandersoorten in Nederland hebben gevestigd die hier niet thuishoren. Mogelijk zijn dat er nog meer. De studenten onderzochten daarvoor het DNA vele honderden salamanders.

De onderzoekers weten vrij zeker dat deze uitheemse soorten zijn uitgezet door huisdiereigenaren die de salamanders niet meer wilden hebben. Vanwege het negatieve effect op de Nederlandse dieren dringen de onderzoekers erop aan ongewenste salamanders naar een opvang te brengen en nooit zomaar los te laten.