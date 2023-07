Door Berlage ontworpen tuinen vallen in de smaak: herten vreten ze alwéér kaal

De tuinen bij Jachthuis Sint Hubertus in Het Nationale Park De Hoge Veluwe vallen erg in de smaak bij edelherten. De rozen in het park werden vervangen voor andere planten, maar die vinden de dieren net zo lekker.

De tuinen, die zijn ontworpen door de beroemde architect Hein Berlage, zijn in de loop der jaren meerdere keren opnieuw aangeplant. In 2014 is het jachthuis gerenoveerd en zijn de tuinen hersteld.

In het park werden toen rozenperken aangeplant met bijzondere Engelse rassen. Maar de herten aten de knoppen op. In 2018 werd overgegaan op andere rozensoorten, maar ook die redden het niet.

Om die reden verdwenen in 2021 de rozen en kwamen er andere vaste planten voor in de plaats. Maar daar trokken de edelherten zich weinig van aan: deze planten bleken net zo lekker als de rozen.

Nu zijn de perken tijdelijk ingezaaid met een bijvriendelijk mengsel van eenjarige soorten, maar ook die vallen bij de dieren in de smaak.

In het park worden daarom dit najaar rododendrons en azalea's aangelegd, in de hoop dat deze houtige struiken minder aantrekkelijk zijn voor de herten. In de buurt van het jachthuis staan namelijk meer rododendrons en daar blijven de dieren wel vanaf.