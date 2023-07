Voor het eerst in jaren halsbandleguaan uit ei gekropen in DierenPark Amersfoort

In DierenPark Amersfoort is voor het eerst in tien jaar een halsbandleguaan uit het ei gekropen. Het jonge reptiel heeft meteen een eigen terrarium gekregen, want anders eten de ouders het waarschijnlijk op. Leguanen herkennen hun eigen jongen namelijk niet.

De Amersfoortse dierentuin kreeg vorig jaar een nieuwe mannelijke halsbandleguaan. Die deed het meteen goed bij de twee vrouwtjes die het dierenpark ook heeft, want snel na de komst van de nieuwe man legde een van de vrouwtjes eieren.

Halsbandleguanen kijken daarna niet meer naar het legsel om, dus de verzorgers hebben de eieren in de broedmachine laten rijpen. Zodra een leguaan is geboren, is het dier meteen zelfstandig. Ze kunnen ook direct op insecten jagen.

Halsbandleguanen zijn niet in veel Nederlandse dierentuinen te zien. Ze komen oorspronkelijk uit woestijnen in Noord- en Zuid-Amerika. Het zijn roofzuchtige dieren, die jagen op hagedissen die net zo groot zijn als zijzelf. De jonge leguaan is kwetsbaar en blijft daarom voorlopig nog achter de schermen.