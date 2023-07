Doodgeschoten wolf viel sinds november meer dan honderd schapen aan

Het DNA van de wolf die onlangs in het Drentse Wapse werd gevonden, was betrokken bij de dood van 103 schapen. Dat concludeert RTV Drenthe op basis van openbare gegevens van BIJ12. Ook heeft de wolf een geit en pony gedood.

De boer probeerde de wolf met gereedschap te verdrijven nadat het dier zijn schapen had aangevallen. Hierop beet de wolf de man, waarop het dier niet veel later werd doodgeschoten.

Volg de terugkeer van de wolf Krijg een melding bij nieuwe ontwikkelingen Blijf met meldingen op de hoogte

Bij die negentien aanvallen zijn in totaal 103 schapen gedood of later vanwege hun verwondingen afgemaakt. Ook doodde de wolf een geit en een pony.

Het doodschieten van het dier wordt nog altijd onderzocht. Volgens de regels mag een wolf worden neergeschoten als de openbare veiligheid in het geding is. Of daar in Wapse sprake van was, moet nog uit nader onderzoek blijken.