Ook uitwerpselen wijzen erop dat 'leeuwin' in Berlijn een wild zwijn was

Er is steeds meer bewijs dat de 'loslopende leeuwin' in Berlijn in werkelijkheid een wild zwijn was. Ook onderzoek naar de uitwerpselen en een haar bevestigen die theorie.

Uit de uitwerpselen blijkt dat het dier voornamelijk planten eet. Daardoor kan het eigenlijk geen roofdier zijn. Ook wijst een gevonden haar op een wild zwijn. De structuur van een leeuwenhaar is heel anders, zeggen experts.

Deskundigen hadden na een analyse van de videobeelden al geconcludeerd dat het silhouet niet bij een leeuwin past, maar eerder bij een everzwijn.

De politie zette een zoektocht op touw nadat de videobeelden naar buiten waren gekomen. Volgens ooggetuigen zou de leeuwin een wild zwijn hebben aangevallen langs een weg.

De burgemeester van Kleinmachnow legt aan de hand van foto's uit waarom de autoriteiten denken dat het om een wild zwijn gaat. Foto: Getty Images

Volg nieuws over dieren Krijg meldingen bij nieuws over dieren. Blijf met meldingen op de hoogte

Zoektocht met drones, pantserwagen en helikopters

De politie was ruim een dag met 120 man op zoek naar het dier. Daarbij zette ze donderdag een pantserwagen, drones en een helikopter in. Inwoners van het zoekgebied werden gevraagd om binnen te blijven en om hun huisdieren binnen te houden.

Het was al vanaf het begin onzeker of het om een leeuwin ging, vooral omdat nergens een leeuwin werd vermist. Dierentuinen, circussen en dierenopvangcentra misten geen dieren.

In Berlijn is het verboden om als particulier een leeuw te houden. Maar dat mag wel in de aangrenzende deelstaat Brandenburg, waar Kleinmachnow in ligt.