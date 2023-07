Zo'n tweeduizend dode pinguïns spoelen aan in Uruguay: ongekende aantallen

Delen via E-mail

De afgelopen tien dagen zijn er zo'n tweeduizend dode pinguïns aangespoeld op de kust van Uruguay. Het komt vaker voor dat er pinguïns in het Zuid-Amerikaanse land aanspoelen, maar volgens de regering zijn dit ongekende aantallen.

De dieren waren volgens onderzoek niet besmet met de vogelgriep, maar wat ze wel mankeerden is niet duidelijk.

De Magelhaenpinguïns stierven in de Atlantische Oceaan en spoelden door de stroming aan op de oostkust van Uruguay. "Het is normaal dat een bepaald percentage sterft, maar niet in deze aantallen", meldt het Uruguayaanse ministerie van Milieu. Het gaat om voornamelijk jonge dieren met een lege maag en zonder vetreserves.