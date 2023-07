Hoe vang je eigenlijk een leeuw? 'Vertoon geen gedrag van een prooi'

De politie in Berlijn is al twee dagen druk op zoek naar een leeuwin die vermoedelijk los rondloopt. Maar hoe pak je dat eigenlijk aan, een loslopende leeuw vangen? En wat doe je als je er eentje tegenkomt?

Bij het zoeken naar een loslopende leeuw is het belangrijk dat je jezelf een aantal vragen stelt, zegt Juno van Zon van dierenwelzijnsorganisatie Vier Voeters.

"Het liefst zie je dat het dier uiteindelijk wordt verdoofd en levend naar een opvanglocatie kan worden gebracht", zegt Van Zon. "Of dat een realistische optie is, hangt van het gedrag van het dier af. Wat is de gemoedstoestand van de leeuwin? Is ze mensen gewend? Wat is haar routine?"

Dat verdoven gebeurt doorgaans met een dartsgeweer. In de pijl zit een verdovingsmiddel dat een loslopende leeuw vrij snel onschadelijk kan maken. Maar ook dit luistert al behoorlijk nauw, legt directeur Robert Kruijff van Stichting Leeuw uit. "Je moet zeker 20 tot 25 meter van het dier vandaan staan. De leeuw wordt namelijk erg pissig en de verdoving werkt pas na een paar minuten goed."

Bovendien moeten de kruitlading en de afstand zeer nauwkeurig op elkaar zijn afgestemd, zegt Kruijff. "Als je kruit achter het pijltje stopt voor een afstand van 100 meter en je staat dichterbij, dan bestaat het risico dat je zo de poten onder het dier vandaan schiet."

'Een dier onder stress reageert anders'

Ook katachtigenopvang Felida bevestigt dat er veel variabelen zijn in een situatie als deze. "Een dier onder stress vertoont altijd ander gedrag dan een dier dat zich senang voelt", legt Simone Schuls van Felida uit. "Heeft ze honger? Voelt ze dreiging? Al begrijp ik dat ze nu in Berlijn in eerste instantie inzetten op de 'dartsmethode'."

Het feit dat het om een volwassen leeuwin lijkt te gaan, bemoeilijkt de situatie wel, voegt Schuls daaraan toe. "Een welpje zal sneller bang gedrag vertonen als het opeens uit een huis is ontsnapt. Een volwassen leeuw kan zich sneller bedreigd voelen en daar ook naar handelen."

Camera's en voederplekken helpen zoektocht

Sowieso zal de leeuwin eerst nog moeten worden gevonden, iets wat de politie nog niet is gelukt. "Het zijn roofdieren, die zijn in principe ontworpen om niet gemakkelijk ontdekt te worden", vertelt Van Zon van Vier Voeters.

Leeuwen zijn van nature vrij lui, voegt directeur Robert Kruijff van Stichting Leeuw daaraan toe. "Ze liggen pakweg 20 à 21 uur per dag te slapen in het gras of onder een struik", zegt hij. "In die periode ga je ze eigenlijk sowieso niet vinden."

Het kan helpen om op bepaalde plekken zogenoemde wildlifecamera's op te hangen, suggereert Van Zon. Die maken een foto als er een dier langsloopt. "Of je kan proberen een aantal voederplekken te creëren en deze goed in de gaten houden."

Maar als dat allemaal niet goed werkt, is het toch een kwestie van de lange adem, bevestigt de expert van Vier Voeters. "Het kan een heel langdurig proces van gebieden afzetten en bossen doorzoeken zijn. Maar de kans is groot dat het dier, als ze mensen gewend is, uiteindelijk toch weer de bewoonde wereld opzoekt."

'Een leeuw valt niet zomaar een mens aan'

Volgens de experts van Vier Voeters en Felida zullen leeuwen over het algemeen niet uit zichzelf mensen aanvallen. "Een leeuw is geen moordmachine, zo'n dier gaat niet doelbewust op mensen jagen", zegt Van Zon. "Maar de situatie kan snel veranderen als een dier schrikt of zich in de hoek gedreven voelt. Dan reageert een leeuw op instinct; ze zijn natuurlijk wél gebouwd om te jagen."

Directeur Kruijff van Stichting Leeuw vreest dat deze 'tamme' leeuw gevaarlijker is voor mensen dan een wild exemplaar dat leven in een bos of oerwoud gewend is. "Een wild dier ziet mensen als gevaar", stelt hij. "Deze niet. Deze loopt straks zonder enige gene een woonwijk binnen."