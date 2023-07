Duitse politie vraagt Stichting AAP om hulp bij opvang loslopende leeuwin

De Duitse politie heeft Stichting AAP om hulp gevraagd bij de eventuele opvang van de leeuwin die momenteel in Berlijn rondloopt. Als het dier levend wordt gevangen, kan het worden opgevangen op een Spaanse locatie van de Nederlandse organisatie.

"We staan stand-by als de leeuwin wordt gevangen", zegt Stichting AAP-woordvoerder Peter de Haan tegen NU.nl. "Er zijn in Europa niet zo veel organisaties en faciliteiten die de mogelijkheden en ook middelen hebben om zomaar een leeuw op te vangen."

De leeuwin die nu in Berlijn lijkt rond te lopen, is naar alle waarschijnlijkheid een 'huisdier' van een particuliere eigenaar. "Dat zorgt voor een ander traject dan wanneer een leeuw uit een dierentuin komt", legt De Haan uit.

"Een leeuw van een particulier moet eerst in quarantaine. Ze moet worden onderzocht. Is ze ziek? Heeft ze de juiste inentingen? Van dieren in een dierentuin is die informatie doorgaans wel bekend."

Voor dit onderzoek zijn speciale dierenartsen nodig. Stichting AAP heeft die in huis. De organisatie heeft in diverse landen opvanglocaties. In Spanje zou momenteel plek zijn voor de opvang van een 'particuliere' leeuw.

Duitse deelstaten verbieden leeuwen in huis niet

De Haan legt uit dat de meeste Europese landen, waaronder Nederland en België, strenge wetgeving hebben die het particulieren verbiedt om roofdieren te houden.

"In Duitsland is op landelijk niveau vrijwel niets geregeld", legt woordvoerder De Haan uit. "Je mag geen wilde dieren uit het wild halen en in huis nemen, en roofvogels en invasieve exoten zijn verboden. Maar verder is het per deelstaat geregeld."

In Berlijn zelf in het houden van leeuwen verboden. Maar in Brandenburg, de deelstaat die om de Duitse hoofdstad heen ligt, kunnen mensen wel legaal leeuwen houden. "Het is gekkenwerk", vindt De Haan. "Maar het mág."