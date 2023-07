Duitsland zoekt met man en macht naar leeuwin: 'Willen diervriendelijke vangst'

Delen via E-mail

De Duitse politie is nog altijd op zoek naar de leeuwin die losloopt bij Berlijn. Al urenlang wordt er naar het dier gezocht met onder meer een pantserwagen, helikopter en drones.

Agenten zoeken al sinds middernacht, maar er is nog geen spoor van de leeuwin gevonden. De Berlijnse politie meldt dat het dier in Zehlendorf kan zijn, een wijk aan de zuidwestrand van de stad.

De leeuwin zou in de nacht van woensdag op donderdag gezien zijn langs een weg in Kleinmachnow, een gemeente vlak bij Berlijn. Nadat ooggetuigen zagen dat het roofdier een wild zwijn aanviel, startte de politie een zoekactie. Sindsdien kwamen meerdere meldingen binnen over het dier. Ook agenten hebben de leeuwin twee keer gespot.