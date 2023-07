Groene zeeschildpadden eten al duizenden jaren in hetzelfde 'zeegrasrestaurant'

Generaties groene zeeschildpadden eten al zo'n drieduizend jaar steeds bij dezelfde zeegrasvelden. Dat blijkt uit bijzonder onderzoek, waarbij 'oude' kennis uit botten wordt gecombineerd met moderne satellietdata. Het onderzoek toont aan hoeveel impact de vernietiging van bepaalde zeegrasvelden kan hebben.

Wetenschappers volgen vaak ontwikkelingen tijdens hun eigen carrière. Ze vergelijken de situatie aan het begin ervan met de omstandigheden later. Daardoor blijven langzame veranderingen in een groter systeem - zoals veranderingen in een dierenpopulatie - vaak onopgemerkt.

Zo legt De Kock uit dat de ene plant meer van het lichtere koolstof-12 kan bevatten en een andere juist meer van het zwaardere koolstof-13. "Omdat koolstof niet verandert wanneer het eten verteerd wordt in het lichaam, kunnen we vaststellen welke verhouding van koolstof er in de botten aanwezig is, en daar het dieet uit afleiden."

"We steken momenteel veel energie in het beschermen van de kleintjes", weet De Kock. Zo beschermen vrijwilligers de nesten van de bedreigde groene zeeschildpad aan de kust van de Middellandse Zee. "Maar we beschermen niet de plek waar ze het grootste deel van hun tijd doorbrengen: de zeegrasvelden."

Daarmee toont het onderzoek volgens De Kock aan dat het heel belangrijk is om deze zeegrasweiden te beschermen. Net als koraal hebben zeegrasvelden last van klimaatverandering. Het onderzoek is maandag gepubliceerd in Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).