Feest in ARTIS: twee in het wild uitgestorven algazellen geboren

In de Amsterdamse dierentuin ARTIS zijn de afgelopen weken twee jonge algazellen geboren. De geboortes zijn extra bijzonder, omdat de algazel al ruim twintig jaar in het wild niet meer voorkomt.

Algazellen zijn een antilopeachtigen. De net geboren algazellen in ARTIS maken het goed en lopen inmiddels samen met de moedergeiten bij de rest van de kudde. Het oudste jong is vier weken oud (links op de foto) en het jongere lam is één week oud (rechts op de foto). Een derde lam overleed kort na de geboorte.

"Beide lammeren troffen we kort na hun geboorte al volledig droog en schoongelikt aan, wat een goed teken is van de binding tussen de moeders en hun jongen", zegt dierenverzorger Danny Sopjes. "De lammeren verbleven een poosje apart van de kudde om uit te rusten en de moeder-jongband te versterken."

ARTIS heeft sinds vorig jaar een verblijf met algazellen. Daar leven de dieren samen met stokstaartjes, die nieuwsgierig naar de nieuwe lammeren kwamen kijken.

Sinds 2000 is de algazel door de International Union for Conservation Nature (IUCN) bestempeld als "uitgestorven soort in het wild". Via zes herintroductieprojecten in vier beschermde gebieden wordt geprobeerd de algazel weer terug te brengen naar zijn oorspronkelijke leefgebied.