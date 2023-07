Tientallen gestrande grienden dood, mogelijk doordat vrouwtje in problemen kwam

Een groep van 54 grienden is overleden nadat ze waren aangespoeld op de Schotse kust. De groep dolfijnachtigen spoelde waarschijnlijk aan doordat één zwanger vrouwtje in de problemen was geraakt.

De stranding vond zondagochtend plaats op het Schotse Isle of Lewis, een eiland voor het Britse vasteland. Aanvankelijk waren vijftien aangespoelde grienden nog in leven.

Reddingsorganisatie British Divers Marine Life Rescue (BDMLR) probeerde twee van de levende grienden terug in zee te plaatsen, maar een van de dieren spoelde vrijwel direct daarna weer aan. De andere griend wist wel verder te zwemmen.

De conditie van de resterende dieren verslechterde snel en de reddingsoperatie werd bemoeilijkt door de ruige golven. Na de mislukte herplaatsing van een van de dieren overleden drie grienden. Daarop besloot de organisatie om de levende grienden te euthanaseren.





Groep volgde in problemen geraakt vrouwtje uit solidariteit

Zondagavond maakte BDMLR bekend dat grienden waarschijnlijk zijn gestrand doordat een van de zwangere vrouwtjes in de problemen was gekomen. Grienden staan bekend om hun sterke sociale banden en het is goed mogelijk dat de andere leden van de groep uit solidariteit achter het vrouwtje aan zijn gegaan. Daardoor strandden de 55 grienden uiteindelijk.