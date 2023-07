Terugkeer van uitgestorven cheeta in India verloopt allesbehalve vlekkeloos

De herintroductie van jachtluipaarden in India verloopt nog niet zoals gehoopt. Nog geen jaar na de start van het programma dat voor een terugkeer van de uitgestorven cheeta moet zorgen, zijn al zeven dieren overleden.

De cheeta stierf in de jaren vijftig uit in India. Ze gingen ten onder aan een combinatie van de jacht en het verdwijnen van leefgebied. De Indiase premier Narendra Modi besloot de katachtigen een paar jaar geleden terug te halen, vanwege de symbolische waarde van het dier. Ze komen in veel Indiase volksverhalen voor.

Eerst werden acht jachtluipaarden uit Namibië losgelaten in een nationaal park in de centrale deelstaat Madhya Pradesh. In februari van dit jaar volgden twaalf stuks uit Zuid-Afrika. Inmiddels zijn vier van de in totaal twintig volwassen cheeta's al overleden, net als drie welpen.

De doodsoorzaken lopen uiteen: eentje overleed na nierfalen, een ander na een hartaanval en een derde volwassen vrouwtje werd tijdens het paren gedood door een mannetje. De vierde overleed deze week als gevolg van verwondingen aan de nek. De drie welpjes bezweken aan hitte en uitdroging.

Het grote aantal dode cheeta's heeft geleid tot de vraag of het project wel een goed idee was. Het Indiase hooggerechtshof sprak in mei al zijn zorgen uit over het dodental en heeft de regering gevraagd om de cheeta's ergens anders onder te brengen.