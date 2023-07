Doodgeschoten wolf in Drenthe was jong mannetje, afkomst nog onbekend

De wolf die zondag in het Drentse Wapse is doodgeschoten, was een jong mannetje. Dat is gebleken uit sectie op het kadaver, dat is gedaan bij het Dutch Wildlife Health Centre (DWHC), onderdeel van de Universiteit Utrecht.

Waar de wolf vandaan is gekomen kan pas over enkele weken worden gezegd, als het DNA-onderzoek op monsters van de wolf klaar is, aldus BIJ12, het bureau dat voor de provincies wolvenzaken afhandelt.

De wolf werd doodgeschoten nadat hij een schapenhouder had gebeten. Dat gebeurde toen de boer het roofdier wilde wegjagen en achterna zat met een schep. De wolf kon niet ontsnappen uit het omheinde weiland.

Na de beet besloot de burgemeester van Westerveld, waar Wapse bij hoort, dat de wolf afgeschoten moest worden. Dat mag als een wolf de openbare veiligheid in gevaar brengt. Of daar in Wapse sprake van was, moet nog uit nader onderzoek blijken.

Dierenorganisaties hebben aangifte gedaan

Dierenbeschermers hebben aangifte tegen de gemeente gedaan wegens "moord op een wolf", aangezien het dier zich naar hun mening verdedigde en helemaal niet aanviel. Illegaal doden van een wolf kan een celstraf van maximaal 3 jaar opleveren.

Een onderzoeksinstituut van de Wageningen Universiteit doet het DNA-onderzoek. Daaruit kan onder meer worden vastgesteld of de wolf behoorde bij de roedel die vlak bij Wapse in het Drents-Friese Wold zit.