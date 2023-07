Haagse douane onderschept vierduizend vinnen van beschermde haaien

Delen via E-mail

De douane heeft donderdag in Den Haag vierduizend haaienvinnen onderschept in een postsorteercentrum. De vinnen komen van twee beschermde haaiensoorten.

Volgens de Rijksdienst van Ondernemend Nederland (RVO) gaat het om de kortvinmakreelhaai en de gladde hamerhaai. De lading woog in totaal 120 kilo. RVO denkt dat daarvoor tussen de achthonderd en dertienhonderd haaien zijn gedood.

De haaiensoorten vallen beide onder de beschermde dierlijst volgens het CITES-verdrag. Dat verdrag moet voorkomen dat een wilde soort uitsterft of sterk in aantal daalt door internationale handel. Voor de in- en uitvoer van diersoorten op die lijst zijn strenge vergunningen nodig.