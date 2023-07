Zeeuwse gemeente Kapelle stopt plaatselijk met maaien na vondst zeldzame bij

In het Zeeuwse dorp Wemeldinge is een zeldzame bijensoort gevonden. Om de dieren niet te verstoren, heeft de gemeente Kapelle bepaald dat er niet meer gemaaid wordt in de omgeving waar ze gevonden werden.

Het gaat om een aantal zeldzame knautiabijen, schrijft Streekomroep de Bevelanden. Ze werden gevonden door ecoloog Lucien Calle van Stichting Landschapsbeheer Zeeland. Hij vond in totaal negen bijen bij de dijk op de Boulevard. Mogelijk zijn er nog meer, want de bijen leven vooral ondergronds.

De gemeente wilde het gebied rond de dijk laten maaien. Daarom werd er gezocht naar beschermde dier- en plantensoorten in de omgeving. Door de vondst van de zeldzame bijen wordt er voorlopig niet meer gemaaid.

In tegenstelling tot andere bijen leven knautiabijen niet in zwermen. Net als de hommel verzamelt de knautiabij zelf zijn voedsel en bouwt hij zelf zijn nest. De bijen komen alleen voor in enkele delen van Zeeland.