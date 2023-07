Eerder gespotte dode bultrug aangespoeld op strand in Zeeland

Een dode bultrug is maandag aangespoeld op het strand bij Burgh-Haamstede in Zeeland. De walvis is zo'n 7 meter lang en is in verre staat van ontbinding.

De dode bultrug werd al eerder opgemerkt. Het dier dreef toen ongeveer 8 mijl van de kust. Door de harde wind is het karkas naar de kust vervoerd.

De walvis blijft nog tot dinsdag op het strand liggen. Het dier was opgezwollen en is afgelopen nacht ontploft, meldt het Reddingsteam Zeedieren Nederland. Dat reddingsteam hield het dier al even in de gaten.

Volgens stichting SOS Dolfijn spoelen bultruggen niet vaak aan in Nederland. Vorig jaar waren dat er drie.

