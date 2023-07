Zeehond Netty heeft mogelijk ernstige ontsteking aan rechtervoorflipper

Zeehond Netty, die vorige maand verstrikt raakte in touw en visdraad, eet en zwemt goed. De zeehond heeft mogelijk wel een ontsteking in de rechtervoorflipper. "Dat zou slecht nieuws zijn", zegt strandingscoördinator Emmy Venema van Zeehondencentrum Pieterburen.

Zeehondencentrum Pieterburen ontving meerdere dagen op rij meldingen over een grijze zeehond die in de problemen was gekomen. Netty zwom steeds terug de zee in, totdat ze vier dagen (en 80 kilometer) later op het strand bij Den Helder terechtkwam.

Ze werd naar Pieterburen gebracht, waar het touw en de visdraad werden verwijderd. Netty had al wel ernstige verwondingen opgelopen.

Het dier heeft een wond in de nek én op de rechtervoorflipper. De eerste verwonding herstelt goed. "Het zelfherstellend vermogen van de zeehondenhuid is heel groot", zegt strandingscoördinator Venema van het zeehondencentrum maandag tegen NU.nl.

De wond op de rechtervoorflipper is een stuk dieper dan die in de nek. Het touw is bijna tot op het bot ingesneden, laat Venema weten. Bij die wond was op de röntgenfoto ook een kleurverschil te zien.

Kleurverschil op röntgenfoto

Dat kan twee oorzaken hebben. Zeehonden zijn namelijk wakker tijdens het maken van een foto. Ze kunnen niet onder narcose gebracht worden.

"Zeehonden hebben een apart systeem, waardoor ze stoppen met ademen als ze onder narcose worden gebracht. Bij een operatie verdoven we wel en gaat de zeehond aan een beademingsapparaat. Maar dat heeft risico's en doen we niet voor een foto", legt Venema uit. Omdat Netty wakker was tijdens het maken van de foto, bewoog ze ook, wat het kleurverschil kan verklaren.

Maar het kan ook duiden op een ontsteking in het bot van de rechtervoorflipper. In dat geval is het "slecht nieuws", zegt Venema. Zo'n ontsteking is namelijk niet te bereiken met antibiotica. "Een vinger kan je in dat geval amputeren. Maar zeehonden gebruiken hun voorflippers om te sturen en balanceren, dus die kunnen we niet amputeren. In dat geval moet ze ingeslapen worden."

Ondertussen zwemt en eet Netty goed. Ze gromt ook veel en is nog net zo boos als toen ze half juni in Pieterburen terechtkwam, maar dat is volgens Venema geen slecht teken. "Ze is een felle zeehond en dat zien we graag".