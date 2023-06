Dolfijnen praten net als mensen met een 'babystemmetje' tegen hun jongen

Dolfijnen gebruiken net als mensen een hoog stemmetje om met hun pasgeboren jongen te communiceren, blijkt uit onderzoek.

Biologen van het Woods Hole Oceanographic Institution in de Amerikaanse staat Massachusetts hebben ruim dertig jaar onderzoek gedaan naar de tuimelaar, de bekendste dolfijnensoort. Ze bestudeerden negentien moederdolfijnen die in het wild leven in Florida.

Wanneer het geluid van de moederdolfijn naar haar kalf is gericht, is de toonhoogte van het gefluit hoger en is haar toonbereik ook groter dan normaal. "Dit geldt voor alle negentien dolfijnen die we hebben gevolgd", zegt onderzoeker Peter Tyack tegen The Guardian.