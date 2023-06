Kinderloos gierenpaar in Arnhemse dierentuin adopteert twee weken oud jonkie

Twee monniksgieren in dierentuin Burgers' Zoo in Arnhem hebben een jong van vijftien dagen oud geadopteerd. De jonge vogel is geboren in een Franse dierentuin, maar werd daar uitgebroed in een broedmachine, zonder ouders.

Het is het eerste kind van het gierenkoppel. Vader, moeder en de kleine maken het goed.

Het Franse gierenjong werd naar een Belgische dierentuin gestuurd zodat het daar kon opgroeien, maar de vogels daar accepteerden het jong niet. De Arnhemse gieren hadden juist net een broedpoging zonder succes achter de rug en hebben het kleintje volgens de dierentuin enthousiast ontvangen.

De monniksgier is de grootste roofvogel van Europa, maar een kwetsbare diersoort. Dierentuinen hebben een fokprogramma opgezet met het doel jonge gieren los te laten in hun oorspronkelijke leefgebied.

Daarom is een zogenoemde broedstoof gebruikt voor een ei van monniksgieren in het Zuid-Franse dierenpark. Vervolgens kon de jonge vogel opgroeien bij een ouderpaar dat niet aan hem verwant is. Zo komen er meer verschillende genen in de gierenpopulatie, wat de diersoort gezonder moet maken.