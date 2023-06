Orka beukt zeilboot van Nederlander in Noorwegen, eerste melding uit dat gebied

Delen via E-mail

Orka's vallen regelmatig schepen aan rond de waterweg tussen Spanje en Marokko, maar nu is er ook een melding over een aanval bij Noorwegen. De Nederlandse zeiler Wim Rutten zei tegen de Volkskrant dat een orka herhaaldelijk tegen zijn schip beukte. Het is nog onduidelijk waarom.