De vogelopvang heeft het druk, want de mussen vallen letterlijk van het dak

Het is heet: de mussen vallen van het dak. En dat is momenteel letterlijk het geval. Vogels, maar ook bijvoorbeeld egels, kunnen door de aanhoudende droogte moeilijk voedsel vinden. Daardoor zitten dierenopvangcentra vol met uitgedroogde en verzwakte dieren.

Al zeker 35 dagen valt er op een paar druppels na geen regen in ons land. De grond is kurkdroog en in combinatie met de hoge temperaturen is het voor dieren lastig om water en voedsel te vinden.

"Ze raken uitgedroogd en uitgehongerd en daardoor versuft", meldt Dierenopvangcentrum Groningen. Door de hitte en droogte is het drukker dan normaal bij dierenopvangcentra. Mensen vinden vooral verzwakte vogels en egels en brengen ze dan naar de dierenopvang.

"We kunnen ze niet allemaal redden, maar we doen wat we kunnen", zegt Stichting Vogelopvang Utrecht. Opvangcentra zien vooral jonge vogels. "Kraaien, eksters, mezen en mussen, allemaal hebben moeite met het weer", zegt de stichting.

Bij de Vogelbescherming en veel opvangcentra, waaronder Stichting Vogel- en Egelasiel in Kampen en Stichting DierenZorg Eemland, rinkelt de telefoon continu. "Veel mensen zijn bezorgd en hebben vragen over wat ze kunnen doen voor de vogels", zeggen de woordvoerders.

Minder voedsel en nestjes die niet stevig zijn

Door de droge grond zijn er veel minder insecten en wormen. En door de warmte zijn er ook minder vlinders en rupsen. Daarnaast leidt het droge weer ook tot minder vruchten aan de bomen. Kortom: er is veel minder voedsel voor vogels en egels.

Voor vogels die nestjes bouwen van modder, zoals zwaluwen, is er nog een nadeel: er is geen modder, want poeltjes zijn opgedroogd. "Daardoor zijn de nesten minder stevig en vallen ze soms naar beneden", legt Marc Scheurkogel van de Vogelbescherming uit.

Dat vogels omvallen door de warmte hoort ook bij de natuur, geeft Scheurkogel toe. Maar volgens hem wordt het droge weer een "structureel probleem waarop we moeten ingrijpen". Door de klimaatverandering komen steeds meer droge periodes voor, waardoor de leefgebieden van allerlei vogelsoorten krimpen. De Vogelbescherming pleit daarom voor het op peil houden van de waterstand in gebieden waar veel vogels leven.

Jonge vogels krijgen nu vliegles en soms vallen ze

Het is wel belangrijk om te melden dat niet alle vogels hulp nodig hebben. In deze tijd van het jaar krijgen jonge vogels namelijk vliegles. "Het is normaal dat vogeltjes op de grond belanden. Meestal worden ze vanzelf weer opgehaald door hun ouders", weet Scheurkogel.

"Als de gevonden vogels al veertjes hebben en ze kunnen bewegen, is er negen van de tien keer niets aan de hand. Je hoeft dan ook geen dierenambulance te bellen."

Toch krijgt de dierenambulance veel oproepen. Zij hebben het ook druk, maar niet vanwege de warmte. "Vogels leren vliegen en daarbij vallen ze nou eenmaal. Dat is niets om je zorgen over te maken", legt Saskia Thijssen van de Dierenbescherming uit.

"Maar als je twijfelt of als ze hun ogen dichthouden of bloeden, schroom dan niet om te bellen." Je moet de babyvogels vooral niet zomaar meenemen, want dan haal je ze weg bij hun ouders, waarschuwt ze.