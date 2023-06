Zeehond na vier dagen zwemmen bevrijd van touw en visdraad in Den Helder

Een grijze zeehond die verstrikt was geraakt in touw en visdraad is na vier dagen rondzwemmen in Nederlandse wateren eindelijk bevrijd. Het dier, dat Netty is genoemd, is met ernstige verwondingen overgebracht naar Zeehondencentrum Pieterburen.

In Pieterburen ontvingen ze meerdere dagen op rij meldingen over een grijze zeehond die in de problemen was. In achtereenvolgens Wijk aan Zee, Egmond aan Zee, Huisduinen en Texel was men te laat om het dier te vangen. De zeehond zwom steeds terug de zee in voordat ze kon worden geholpen.

Na vier dagen en een zwemtocht van 80 kilometer belandde de zeehond op het strand bij Den Helder. Daar slaagden zeehondenwachters erin haar te vangen. Ze bleek in touw en visdraad verstrikt te zijn geraakt. Die konden in Pieterburen worden verwijderd, maar hadden al wel ernstige verwondingen veroorzaakt.

Netty had diepe snijwonden in haar nek en rechterflipper. Uit röntgenfoto's bleek wel dat haar gewrichten niet zijn beschadigd. Het zeehondencentrum hoopt dat ze binnenkort genoeg is hersteld om weer terug de Waddenzee in te kunnen.