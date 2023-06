Hond met langste tong ter wereld krijgt plek in Guinness Book of Records

Een mix van een labrador en een herder heeft de langste hondentong ter wereld. De driejarige hond is met een tong van 12,7 centimeter in het Guinness Book of World Records opgenomen.

De zwarte hond, die Zoey heet, woont bij een echtpaar in de Amerikaanse staat Louisiana. Het stel merkte al meteen op dat hun huisdier een extreem lange tong heeft.

Zoey behaalde het record van de langste tong van een levende hond. Haar tong is langer dan een blikje frisdrank. Daarmee brak ze het bestaande record van 9,5 centimeter van hond Bisbee.

Het record aller tijden is van een sint-bernardshond in 2021. Die had een tong van maar liefst 18,6 centimeter lang.