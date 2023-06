Varkens kinderboerderij kunnen veilig naar buiten dankzij zonnebranddonaties

Kinderboerderij De Baak in het Noord-Hollandse Beverwijk was zondagochtend dringend op zoek naar zonnebrandcrème. Dat was niet voor personeel of bezoekers, maar voor de varkens die graag willen zonnen. Dat is gelukt, want inmiddels is er ruim voldoende zonnebrandcrème bezorgd of toegezegd om op te sturen.

Volgens medebeheerder Nienke Mulder zijn er zondag al ruim vijftig flesjes gebracht op de kinderboerderij. Daarnaast zijn er nog "tientallen flesjes onderweg van particulieren en bedrijven die wat opsturen".

Mulder laat weten overdonderd te zijn door alle reacties. "Hier hadden we geen rekening mee gehouden. Maar we zijn ontzettend blij met alle donaties."

De kinderboerderij vroeg zondagochtend om zonnebranddonaties, zodat de varkens met hun snuit de zon in kunnen. "Onze varkens vinden het heerlijk om met deze temperatuur in het zonnetje te gaan liggen. Met één nadeel... ze verbranden net als wij", meldde De Baak op Facebook.