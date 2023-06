Kinderboerderij zoekt zonnebrandcrème zodat varkens kunnen zonnen

Kinderboerderij De Baak uit het Noord-Hollandse Beverwijk is dringend op zoek naar zonnebrandcrème. Het smeersel is niet voor personeel of bezoekers bedoeld, maar voor de varkens.

"Onze varkens vinden het heerlijk om met deze temperatuur in het zonnetje te gaan liggen. Met een nadeel... ze verbranden net als wij", zegt De Baak op Facebook.

De kinderboerderij vraagt daarom om zonnebranddonaties, zodat de varkens met hun snuit de zon in kunnen. "Mocht u thuis nog restjes zonnebrand hebben waar u niets meer mee doet, dan zijn wij er heel erg blij mee."